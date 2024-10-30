الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رياضة

كواليس جلسة جوميز مع عمر جابر وفتوح

عمر جابر
عمر جابر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح وعمر جابر ظهيري الأبيض بحضور أندرية بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص المدير الفني على منح الثنائي تعليمات خاصة تتعلق بأدوارهما في الملعب، وطالبهما بالتركيز في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة سواء في مسابقة الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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