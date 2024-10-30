الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الخط الثالث للمترو يعتذر للركاب لهذا السبب

مترو
مترو
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اعتذر الخط الثالث لمترو الأنفاق للركاب عن عطل تقني أدى الى تأخير معدل التقاطر بين الرحلات إلى ست دقائق. 

وقالت الشركة المشغلة بالخط الثالث في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:"  ركاب الخط الأخضر الثالث، نود إعلامكم بأننا نعمل حاليًا على حل مشكلة تقنية مؤقتة أثرت على زمن الرحلات على الخط. لضمان رحلة أكثر سلاسة، قمنا بتعديل وقت الانتظار الحالي إلى 6 دقائق". 

وأضافت:" فريقنا يعمل بجهد لاستعادة الخدمة العادية في أقرب وقت ممكن.. نعتذر عن أي إزعاج ونشكركم على تفهمكم وصبركم".

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الخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الأخضر الثالث الخط الأخضر

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