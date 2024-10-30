استمرار حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة حبس متهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة فى الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات– شراء السيارات) وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.







وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بقيمة 15 مليون جنيه تقريبًا.