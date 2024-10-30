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أخبار مصر

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تعلن قيام وانتهاء عدة قطارات من محطة بشتيل

محطة بشتيل
محطة بشتيل
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 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024  تقرر وقوف كافة  القطارات المكيفة (التالجو –   VIP    -  الأسبانى المطور  - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة  طبقًا لجداولها المقررة. 

كما أشار البيان إلى أنه اعتبارًا من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلًا من محطة القاهرة.

 

 وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة  قطارات صعيد مصر.  

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خط الصعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم

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