تحرير 4 محاضر فى حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة،أعضاء إدارة الإعلانات حملة،مسئول الإشغالات بالوحدة، مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة، تفتيشية على رخص الإعلانات بمنطقة الشئون وقد تم تسليم إنذارات للمحلات المخالفة لتوفيق أوضاعهم وتم إزالة ٤ إعلان مخالف.



الحملات الدورية بقنا

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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