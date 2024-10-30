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ثقافة وفنون

رغم وفاته قبل أيام، ليام باين يطلق أغنية جديدة

ليام باين، فيتو
ليام باين، فيتو

ليام باين، أعلن المغني سام باوندز، عن طرح أغنية الجديدة بالتعاون مع النجم الراحل ليام باين، بتاريخ ١ نوفمبر المقبل، وذلك بعد قراره بتأجيل طرح الأغنية، منذ الإعلان عن وفاة ليام.

وأوضح سام أنه تراجع عن قرار تأجيل إصدار أغنية ليام باين الجديدة، والذي اتخذه بعد وفاته مباشرة، مشيرا إلي أن إصدار الأغنية، سيعد تكريما له ولذكراه.

أغنية ليام الجديدة، هي أول أغنية تطرح بعد وفاة المغني البريطاني، وتحمل اسم "Do No Wrong".

الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة

فيما كشف تقرير حديث أن  نجم فرقة "ون دايركشن"، كان تحت تأثير عدة مخدرات وقت وفاته في 16 أكتوبر الجاري عن عمر 31 عامًا، بما في ذلك "الكوكايين الوردي"، وفقًا لتشريح جزئي للجثة.

وأوضح التشريح  أن  مغني فرقة "One Direction" السابق، كان لديه مواد متعددة في جسده عندما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأكدت  مصادر لـ ABC News،  أنه تم العثور على "الكوكايين الوردي"، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين وMDMA، في نظامه عندما سقط من شرفة غرفته في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وأضاف التقرير أن الشرطة عثرت في غرفة باين على "أنبوب ألمنيوم مرتجل" يُعتقد أنه كان يستخدم لتناول المخدرات، ولا يزال جثمان المغني البريطاني في الأرجنتين حتى اكتمال التحقيقات وتشريح الجثة.

وقبل الحادث، اتصل موظف الاستقبال في الفندق برقم الطوارئ بعد أن لاحظ سلوكًا مقلقًا من باين، قائلًا: إنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات. وخلال المكالمة، أصر الموظف على ضرورة الحضور الفوري، وأعرب عن خوفه من أن حياة باين كانت في خطر.

وأكد تقرير أولي لتشريح الجثة أن باين توفي نتيجة إصابات متعددة ونزيف داخلي وخارجي ناجمين عن سقوطه من ارتفاع، وأشار إلى أن إصابات الرأس كانت كافية للتسبب في الوفاة.

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