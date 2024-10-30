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حوادث

اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ22 طعنة بالعجوزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة، لجلسة 30 أكتوبر.

 

أحالت نيابة شمال الجيزة، محاسب إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

 

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، منها شراؤه سكينًا من أحد محلات الأدوات المنزلية لتنفيذ مخططه بحق زوجته فور ذهابه لمنزل والدها، وخبأه في حقيبته وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رأها أظهر سلاحه الأبيض وسدد لها 22 طعنة متفرقة بجسدها، أمام والدتها وطفليه.

 

جاء في تحريات الشرطة أن الضحية وزوجها متزوجان منذ 20 عامًا، ولديهما طفلان، ودبت الخلافات بينهما قبل فترة غادر على إثرها بيت الزوجية في إمبابة إلى منزل والدتها في العجوزة بالجيزة، ديسمبر الماضي، مع تضاؤل فرص استقرار الأحوال بينهما.

 

أكد شهود عيان على الواقعة، أنه حاول أيضًا قتل طفليه، إلا أنهما هربا قبل أن يلحق بهما، وبعد إبلاغها، انتقلت الشرطة إلى مسرح الجريمة، وتحفظت على الزوج وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 

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