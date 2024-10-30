تطور جديد في أسعار النفط بعد الانخفاض المفاجئ بمخزونات الخام الأمريكية

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وذلك بعد خسائر في الجلستين السابقتين بسبب احتمالات تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 00.02 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 71.33 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 67.43 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام تراجعت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر. وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل.

وكان تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وساهم تقرير معهد البترول الأمريكي في تحويل مسار الأسعار بعد انخفاضها بما يزيد على ستة في المئة في الجلستين السابقتين.