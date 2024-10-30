الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف حيوي في شمال إسرائيل (فيديو)

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف حيوي في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.


وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تليجرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الأربعاء 30-10-2024 هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

والاثنين الماضي أعلنت "المقاومة الإسلامية" مهاجمة هدف عسكري في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".

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