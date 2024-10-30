"السرب وأهل الكهف" آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى فهمي

رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض الفنان مصطفى فهمي عمر يناهز 82 عامًا، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

آخر أعمال مصطفى فهمي

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى فهمي مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن آخر أعماله أيضا فيلم أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وقد أجرى فهمي العملية الجراحية بدون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات.