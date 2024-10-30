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معلومات الوزراء يرصد جهود الحفاظ على الأشجار النادرة والمباني التراثية بحديقة الأورمان

حديقة الأورمان، فيتو
حديقة الأورمان، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (جهود حثيثة للحفاظ على الأشجار النادرة والمباني التراثية بحديقة الأورمان).

 

تطوير حديقة الأورمان

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن تحالف تطوير حديقة الأورمان ينفذ جميع أعمال الصيانة والتجديد التي تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الأخضر، ويتعامل مع كل شجرة باعتبارها جزءًا أصيلًا من تاريخ الحديقة، ويبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وتحسين حالتها باستخدام أفضل الآليات، والعمل بأسرع وتيرة للانتهاء من تطوير الحديقة لتكون على أعلى المستويات، بما يتناسب مع أهميتها الكبرى.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الأشجار النادرة والمباني ذات الطابع التراثي والأثري بحديقة الأورمان، وذلك طبقا للاتفاق المبرم بين الوزارة والتحالف المصري لتطوير الحديقة الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

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