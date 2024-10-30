عاريًا مربوط الحبل السري ومنتفخ الجسد، العثور على طفل داخل ترعة بالمنوفية

عثر أحد المزارعين بقرية جروان التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، على جثة طفل حديث الولادة عاريًا مربوط الحبل السري طافيًا على سطح مياه إحدى الترع المارة بالقرية، وتم انتشاله من المياه وإبلاغ مركز الشرطة.

الطفل عاري ومربوط الحبل السري

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بملاحظة أحد المزارعين بقرية جروان التابعة لدائرة المركز وجود طفل طافيًا على مياه الترعة المارة أمام حقله وانتشاله من المياه.

وبالانتقال والفحص تبين وجود الطفل عاريًا ووجود انتفاخ جسد الطفل كاملًا بفعل وجوده في المياه، كما تبين وجود الحبل السرى، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.