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محافظات

مصرع عامل فى انقلاب دراجة بخارية ببندر المنشاة بسوهاج

مصرع عامل آثر انقلاب
مصرع عامل آثر انقلاب دراجة بخارية فى سوهاج

لقى عامل مصرعه في انقلاب دراجة بخارية ببندر المنشاة حيث نقل الجثمان إلى مستشفى المنشاة المركزى تحت تصرف النيابة.
الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بمصرع عامل ببندر المنشاة 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد احمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بوصول “علاء ا ص ع”، 48 عام- عامل  إلى مستشفي المنشاة المركزي" جثة هامدة " [ إدعاء حادث سير ]  ومقيم بمركز المنشاة 
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 
وبالانتقال لموقع الحادث افاد شقيق المتوفي “أيمن”، 46 عام- عامل، مقيم بذات الناحية  أثناء استقلال شقيقه دراجة بخارية " تروسيكل " وسيره علي طريق " فرعي "  دائرة المركز  إختل مقود الدراجة بيده مما أدي إلي انحرافه وانقلابه علي جانب الطريق ووفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك  ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم 
 

 

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