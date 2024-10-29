المستندات المطلوبة لاستخراج "توكيل الأمور الزوجية" من الشهر العقاري

تقدم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عددًا من الخدمات للمواطنين من خلال مكاتب الشهر العقاري، أو بوابة مصر الرقمية، وكذلك الموقع الرسمي للمصلحة.

ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة " توكيل الأمور الزوجية".

ويمكّنك توكيل الأمور الزوجية للوكيل "المحامي في هذه الحالة" بالنيابة عن صاحب التوكيل في الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق، برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح او استلام الأوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه.

المستندات المطلوبة

واشترطت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 3 مستندات لتقديم خدمة "توكيل الأمور الزوجية"، وهي:

أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

يجب أن يكون الوكيل محاميا أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة “ توكيل في الأمور الزوجية ” بـ31 جنيهًا، موزعة ما بين 30 جنيهًا مضافا لها جنيها واحدا للمحاماة.

التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيرًا على المواطنين وتلبية احتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.



وافتتح، اليوم الثلاثاء، كلٌ من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.



وقد تفقد الحاضرون مقر الشهر العقاري وفرع التوثيق اللذان يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.



كما تم عرض مادة فيلمية لشرح وتوضيح ما تم من أعمال في المقر بعد نقله وتطويره، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية، وهو ما يؤدي إلي حصول المواطنين علي الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.



و قد التقى وزير العدل ببعض المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم، ووجه بسرعة حلها.



و الجدير بالذكر أن مأمورية الشهر تتولى أعمال التسجيل العقاري وفقًا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022.



ويأتي افتتاح ذلك المقر استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية.