طرح جديد للشقق للبيع بالمزاد العلني

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل المساكن، عن طرح عدد من الوحدات السكنية بمدينة العبور للبيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم.

وأكد صندوق تمويل المساكن على طرح 60 وحدة سكنية كائنة بامتداد الحي الثاني مدينة العبور - محافظة القليوبية، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤.

وأوضح صندوق تمويل المساكن، أن ذلك وفقًا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة الـ12 ظهرًا بمركز شباب مدينة العبور - محافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ ٥٠٠ جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقدًا، أو بشيك مصرفى مقبول الدفع باسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان، فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.