مباراة الأهلي والعين حاضرة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)

حرص عدد من الحضور في محيط ريد كاربت الفيلم الجزائري 196 متر بمهرجان الجونة السينمائي على متابعة أحداث مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتنينتال، حيث تابع عدد من المصورين والممثلين بشغف أحداث المباراة على الهواتف المحمولة.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.