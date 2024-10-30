اليوم، انعقاد مجلس الحديث الخامس لقراءة "صحيح البخاري" بالإسناد بمسجد الإمام الحسين

تواصل وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم الأربعاء الموافق 2024/10/30م المجلس الحديثي الخامس لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة.

ويحاضر في المجلس الحديثي الخامس كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم:‏ أ.د. محمد نصر دسوقي اللبان - العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، وأ.د.م. أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، وأ.د.م. أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.