الروائية ضحى عاصي في أمسية ثقافية على قناة CBC غدًا



يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، غدا الأربعاء الأديبة والروائية ضحى عاصي، في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC".

الروائية ضحى عاصي هي أدبية وروائية مصرية، تنوعت دراستها ما بين الطب، وعلم المصريات، والنقد الفني، والفنون الشعبية، والتراث والترجمة.

الروائية ضحى عاصي

كما أنها أول أديبة مصرية تحصل على ميدالية " الأوليمب الأدبي" لأمانة الكلمة، من اتحادات كُتاب أوراسيا، وأول أديبة مصرية تحصل على عضوية اتحاد كُتاب روسيا.

وشغلت عضو مجلس النواب المصري، وعضو المجلس الأعلي للثقافة، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وصدرت لها عدة مجموعات قصصية وروايات تُرجمت إلي العديد من اللغات الأجنبية، وتُعد رواية "غيوم فرنسية" أحد أهم أعمالها الروائية.