النيابة تطلب التحريات في واقعة مقتل طفل بطلق ناري في قنا

طالبت النيابة العامة، بمحافظة قنا،بسرعة التحريات في واقعة مقتل طفل يعمل سائق توك توك بطلقات نارية بقرية السمطا بمركز دشنا، شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الاجهزة الأمنية بقنا، إخطارا مفاده مقتل طفل عمره ١٥ عاما، ويعمل سائق توك توك بطلقات نارية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة دشنا إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين مقتل ح.ح، 15 عاما سائق توك توك بطلق ناري بقرية السمطا بمركز دشنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية بقنا

وأثبتت المباحث الجنائية بتحرياتها الأولية أن المجني عليه كان يعمل سائق توك توك يمتلكه المتهم، وعند علم المتهم يتعطل التوك توك في حادث رغم إرادته تشاجر مع المجنى عليه السائق وقام بإطلاق النار عليه فارق على إثرها الحياة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.