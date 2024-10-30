خطة لزيادة الاستثمارات في النقل البحري.. تأهيل ميناء الإسكندرية لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.. جذب الشركات الدولية بمجال تداول الحاويات.. وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية

تعمل قطاعات النقل على تعظيم إيراداتها من النقل البحري من بوابة الشركة القابضة للنقل البحري، ومن خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية القادمة للوزارة في مجال النقل البحري.

استثمارات في مجالات تداول الحاويات

ففي مجال تداول الحاويات تعمل وزارة النقل وقطاع النقل البحري على الترويج للاستثمار فى محطات تداول الحاويات، سواء محطة تحيا مصر ومحطات الحاويات بموانئ بورسعيد وموانئ البحر الأحمر ومحطات سفاجا ودمياط، وفتحت النقل الباب للاستثمارات للتوسع فى هذة النوعية من الاستثمار.

القابضة للنقل البحري بوابة الاستثمار

تمكنت القابضة للنقل البحرى منذ ضمها لوزارة النقل من تحقيق نتائج جيدة خلال عامين، وذلك منذ نقل تبعيتها للعمل تحت مظلة وزارة النقل بتاريخ 3/8/2022، حيث وصل إجمالي إيراداتها طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023/2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022/2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.

أرباح القابضة للنقل

وحققت الشركة صافي الربح النهائي لها للعام المالي 2023/2024 بلغ 3.223 مليار جنيه مقابل 1.380 مليار جنيه في عام 2022/2023، و1.185 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 134%، و172% عن العامين السابقين على التوالي.

وحققت إجمالي الإيرادات بالشركات التابعة للعام 2023/2024 وصل إلى 17.640 مليار جنيه، مقابل 12.884 مليار جنيه في عام 2022/2023، و8.105 مليار جنيه في عام 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 37%، و118% عن العامين السابقين على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن صافي الربح للشركات التابعة بلغ 10.551 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 6.668 مليار جنيه عام 2022/2023، و3.283 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 58% و221% عن العامين السابقين على التوالي.

ونوه في هذا الصدد بالتوجيه الصادر من وزير النقل المهندس كامل الوزير بوضع خطة عاجلة وشاملة للنهوض وتطوير كافة الشركات التابعة وإمدادها بكافة المعدات والوحدات الحديثة، وإعادة هيكلة بعض الشركات وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أحد عوامل نجاح المنظومة.

أعمال محطة شحن القطارات بالحاويات

على صعيد آخر تابع وزير النقل تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات، حيث يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة, لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.

دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل

وتابع وزير النقل ما قامت به الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد, بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر بما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة والموانئ المصرية الأخرى لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط، وطبقا لخطة التشغيل المخططة ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة ومتوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة ( 33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.

واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال أعمال الجمعية بآداء الشركة خلال الفترة الماضية وباستقبال المحطة للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، واستقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي، وبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، مشيرًا الى ما حققته شركة المشروع لمعدل تداول حاويات تخطى 30 حاوية/ساعة، والناتج عن التغلب على أكبر التحديات وهو التكدس، وذلك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، حيث ساهم ذلك في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد عن 25 دقيقة مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات المحطة.

استقبال ما يزيد عن 500 سفينة على أرصفة محطة تحيا مصر

جدير بالإشارة أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات، بضائع عامة، سيارات) كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا والمحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا، كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100% و تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة 98%.