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أخبار مصر

جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة  بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

 

جهود جمارك مطار الغردقة الدولي

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من  ألمانيا اشتبهت خديجة عبدالشافي مأمور اللجنة الجمركية،  فى راكب ألماني الجنسية، قام مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة، بتكليف مينا نادي نصري مأمور الجمرك، تحت إشراف محمود عابد الحاوي رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فأسفر التفتيش الذاتي عن وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر.
 

محاولات تهريب المواد المخدرة بمطار الغردقة 

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من تركيا اشتبه محمود جمال مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فرنسى الجنسية، قام مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة بتكليف عادل قرني تحت إشراف محمود عبد الرافع رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فأسفر التفتيش الذاتي عن وجود كمية من جوهر الحشيش المخدر ونبات الماريجوانا المخدر وسجائر ملفوفة بالحشيش.

واشترك فى الضبط محمد جامع وكريم فتحي مأمور الفحص بالاشعة، تحت إشراف محمد صبحي مدير عمليات الفحص بالأشعة، وقام بالجرد والتحريز محمد عبد الحليم، ومحمد عبدالباسط وولاء عبدالفتاح سمية ربيع مأموري الجمرك، بحضور وليد زيادة وأحمد طايع من الأمن الجمركي تحت إشراف عبدالمحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمي  ٥٨ و٥٩ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع د. سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

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