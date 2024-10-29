الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

6 شهداء في قصف إسرائيلي شمال غربي مدينة غزة

غارة على غزة
غارة على غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي قرب مسجد الخالدي شمال غربي مدينة غزة.

 

مسئول إسرائيلي: الحرب في لبنان ستنتهي قبل نهاية العام

 

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحرب في الشمال (لبنان) ستنتهي قبل نهاية العام.

 

إسرائيل: إصابة 12 عسكريا خلال 24 ساعة في لبنان وغزة

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 منهم في لبنان و5 في غزة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.

وقبل وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أقسام إعادة التأهيل بالمستشفيات، استقبلت نحو 12 ألف جريح من عناصر جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن حوالي ثلثيهم، أي ما يقارب 8 آلاف يعانون من إصابات جسدية، بينما نصفهم تقريبا يعانون من ردود فعل عقلية نفسية.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتسجيل 900 جريح خلال شهر من العملية العسكرية في لبنان، مشيرة إلى أنه في كل شهر، يتم إدخال حوالي 1000 جريح ​​إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الحرب.

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شمال غربي مدينة غزة غزة قصف إسرائيلي قرب مسجد الخالدي مدينة غزة

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