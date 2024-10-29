المترو يجري تعديلات على تشغيل الخط الثالث خدمة لجماهير الأهلي

أعلنت إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، إجراء تعديل على تشغيل المترو اليوم الثلاثاء للتيسير على الركاب من مشجعي النادي الأهلي في مباراة الفريق أمام العين الإماراتي.

وقالت الشركة: إنه سيتم تقليل زمن تقاطر قطارات الخط الثالث الأخضر ليكون كل 4 دقائق ونصف ابتداءً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 7 مساءً وأيضًا بعد المباراة من 10 مساءً حتى 12 ونصف صباحًا.

وكتبت شركة آر إيه تي بي ديف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ فيسبوك، منشورًا جاء فيه: “يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في استاد القاهرة الدولي، النادي الأهلي هيلعب ضد نادي العين الاماراتي، تقدر تركب الخط الأخضر الثالث وتوصل لمحطة الإستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف ابتداءً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 7 مساءً وكمان بعد المباراة من 10 مساءً حتى 12 ونصف صباحًا”.

وتابعت الشركة: “إن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق، وفريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة”.