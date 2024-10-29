مدير تعليم الجيزة الجديد: صرف مستحقات المعلمين بنظام الحصة لسد العجز

في أول اجتماع بالقيادات التربوية

عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعه الأول مع مديري عموم ووكلاء الجيزة بحضور مديري المراحل والشئون القانونية والشئون الإدارية والشئون التنفيذية بديوان المديرية.

وكيل الوزارة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل بالمديرية

ورحب وكيل الوزارة بالحضور، وقدم لهم التحية والتقدير من القيادات السابقة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد أن محافظة الجيزة محافظة عريقة، وتظل دائما على القمة وأننا جميعًا نعمل لخدمتها وخدمة الوطن وذلك لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات الحالية.

وأصدر عطية عددا من التعليمات تضمنت استمرار وتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس، وألا تكون المتابعات ورقية ولكن لا بد أن تكون مطابقة للواقع، والاهتمام بتفعيل الإشراف لتحقيق الانضباط بهدف القضاء على المشكلات اليومية، وسرعة إنجاز مهام الشئون القانونية بالإدارات لتحقيق العدالة الناجزة على أنه سيتم متابعتها من قبل الشئون القانونية بالمديرية.

ومطابقة الإحصاءات الواردة من الإدارات لأرض الواقع، والمرونة في التعامل مع أولياء الأمور واحتواء مشكلاتهم وسرعة حلها، والاهتمام بالتقييمات داخل المدارس وحسن توزيعها لجذب الطلاب للمدارس وتقليص نسب الغياب، وسرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين بالحصة لسد العجز، والمتابعات اليومية لمدراء العموم والوكلاء للمدارس متابعة دقيقة تصور الواقع بحيث تكون بحد أدنى ثلاث مدارس يوميا.

كما أكد أن صفحات العلاقات العامة بالإدارات هى صفحة تخص العملية التعليمية فقط ومتابعتها، كما ووجه بضرورة تأمين كافة النوافذ بالمدارس حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وفى سياق متصل، بدأ حوارًا مع الحضور واستمع إلى المشكلات والمعوقات التي تقابلهم، واختتم الاجتماع قائلا: مكتبي مفتوح للجميع ونعمل جميعا فى إطار فريق عمل واحد يحكمنا العمل والاحترام المتبادل.