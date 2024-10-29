أعمارهن ما بين 8 إلى 75 عاما، تقرير أممي يكشف جرائم الدعم السريع بحق السودانيات

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، محمد شاندي عثمان، في تقرير له اليوم، جرائم العنف الجنسي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بحق السودانيات، وكشف أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 8 و75 عامًا.

تقرير أممي عن حجم العنف الجنسى ضد السودانيات

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان: إن “حجم العنف الجنسي الذي وثقناه في السودان على يد عناصر الدعم السريع مذهل”. واستند في تقريره، على مقابلات مع الضحايا والأسر وشهود عيان.

وأكد محمد شاندي عثمان، أن مليشيا الدعم السريع وحلفائها مسؤولة عن العنف الجنسي على نطاق واسع؛ بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقى لوصفها بالعبودية الجنسية.

قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترتكب جرائم حرب

وتابع: “قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولربما يرقى العديد منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما مارسا التعذيب وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.