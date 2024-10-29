مدبولي: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يستهدف إنتاج 3 آلاف ميجاوات

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يستهدف إنتاج ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين.

وأضاف مدبولي أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع المهم، بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال كلمته في مشاركته، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بـ الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على النهوض بقطاع الطاقة في البلاد، مشيرًا إلى أنه، مما لا شك فيه، يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة، واحتياجات الطاقة من جهة أخرى.

وأضاف: من هذا المنطلق، تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع المهم، بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.