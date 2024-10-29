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حفل جوائز الأفضل في آسيا، سون يحسم جائزة لاعب العام خارج القارة، أكرم عفيف يفاجئ الجميع، وماسة الاتحاد الآسيوي لرئيس "فيفا"

أكرم عفيف
أكرم عفيف

شهدت حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2024 لقارة آسيا حصول القطري أكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب داخل القارة خلال الحفل السنوي للاتحاد والذي أقيم في قصر السلام بكوريا الجنوبية.

ونستعرض معكم أبرز جوائز الأفضل خلال الحفل الذي أقيم اليوم.

 

سون أفضل لاعب خارج قارة آسيا

توج الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتفوق سون هيونج مين، على الأردني موسى التعمري والإيراني مهدي طارمي.

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القطري أكرم عفيف الأفضل داخل القارة

فاز اللاعب القطري أكرم عفيف، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال الحفل الذي يقام، اليوم الثلاثاء، وينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوريا الجنوبية.

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 الأسترالية إيلي كاربنترأفضل لاعبة محترفة خارج آسيا


 وأصبحت الأسترالية إيلي كاربنتر أول لاعبة تفوز بجائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة لعام 2023.

وتفوقت النجمة الأسترالية، على المرشحة الأخرى اليابانية يوي هاسيجاوا، حيث تم تقديم هذه الجائزة للمرة الأولى في هذه النسخة، تقديرًا لنمو كرة القدم النسائية ونجاح أفضل لاعبات القارة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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الاتحاد السعودي يحصل على جائزة المساهمة المتميزة

حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم، على جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة للمساهمة المتميزة، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وتسلم ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، الجائزة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، نظيره في الاتحاد الآسيوي، خلال الحفل.

جائزة خاصة لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُكرم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ويقدم له ماسة الاتحاد الآسيوي تقديرًا لجهوده في الارتقاء بكرة القدم على مستوى العالم.

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