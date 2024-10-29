مدير تأمين صحي سوهاج يفتتح مركزي خدمة عملاء بعيادتي جهينة والمراغة

افتتح، اليوم، الدكتور محمد خلف محمود عفيفي مدير عام فرع سوهاج للتأمين الصحي مركزي خدمة عملاء بعيادات جهينة الشاملة والمراغة الشاملة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية، جديدة لبناء الإنسان.

وأكد الدكتور محمد خلف أن مركزي الخدمة سواء بعيادة مركز جهينة أو مركز المراغة سيرفعا عن كاهل المنتفع عناء السفر الى سوهاج لمركز خدمه العملاء الرئيسي لتلقى الخدمة الطبية التى يحتاجها سواء خدمات التحاليل أو الأشعة المختلفة او دخول المستشفيات او إجراء جلسات الغسيل الكلوي أو الحضانات بالمستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع التأمين الصحي.

افتتاح تلك المراكز فى إطار خطة التطوير الشامل بتأمين سوهاج

يذكر أن افتتاح تلك المراكز يأتى فى إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان للقطاع الصحى والتطوير الشامل الذي يحدث بفرع سوهاج للتامين الصحي بتوجيهات الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحي وتنفيذا لتعليمات محافظ سوهاج



وحضر الإفتتاح النائبة غادة الضبع والدكتور حسام السيد طه مدير اللجنة الطبية العامة ومحمد يحيى عبد العزيز مدير إدارة العلاقات العامة بالفرع ومصطفى أحمد خلف مدير إدارة التوثيق والمعلومات بالفرع، وبحضور طاقم العمل بعيادة جهينه الشاملة وعيادة المراغة الشاملة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ