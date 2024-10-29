بعد الحكم بإعدامه، تأجيل استئناف عاطل بتهمة قتل شاب بالجيزة

أجلت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، نظر استئناف المتهم الخامس «عاطل» على حكم إعدامه، في واقعة اتهام 6 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهما لجلسة 20 نوفمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الستة قتلوا المجنى عليه «زياد. أ» مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات «سيف، كزلك، شوم، سكين، قرباج»، وتوجهوا لمكان تواجده، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا وطعنا بالأسلحة البيضاء، قاصدين قتله محدثين إصابته التي أودت بحياته.