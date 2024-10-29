غلق مزلقان السلامية في قنا لمدة 8 أيام
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، غلق مزلقان السلامية لمدة ثمانية أيام مقبلة، لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية، بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة/ السد العالي.
وسوف يتم غلق مزلقان السلامية لمدة ثمانية أيام من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2024/11/5، على أن يكون الطريق البديل مزلقان الرحمانية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.