غلق مزلقان السلامية في قنا لمدة 8 أيام

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، غلق مزلقان السلامية لمدة ثمانية أيام مقبلة، لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية، بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة/ السد العالي.



وسوف يتم غلق مزلقان السلامية لمدة ثمانية أيام من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2024/11/5، على أن يكون الطريق البديل مزلقان الرحمانية.