تنفيذ حالتي إزالة فورية بقرية الترامسة في قنا

قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة بتنفيذ حالتي إزالة فورية تعد على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٤ قيراريط عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الترامسة.

حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.