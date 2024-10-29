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رياضة

فايلر يقترب من تدريب الترجي التونسي

فايلر
فايلر

 أكدت عدة تقارير تونسية اقتراب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق من تولي الإدارة الفنية لفريق الترجي التونسي خلال المرحلة المقبلة.

ولم يتولى فايلر تدريب أي فريق داخل قارة أفريقيا بعد رحيله عن القلعة الحمراء وخاض عدة تجارب فقط مع أندية سويسرية.

ويعاني الترجي من سوء النتائج، حيث تلقى الفريق خسارته الأولى في الموسم الجديد، بعد التعادل في جولتين متتاليتين، ليقرر مسئولو النادي إقالة ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق بعد نحو 9 أشهر قاد فيها الفريق الأحمر والأصفر إلى إحراز لقب الدوري المحلي وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.

كما دخل مسئولو الترجي في مفاوضات مع أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا  لتدريب الترجي التونسي خلفا لكاردوزو.

والتقى أمير عبدو، الذي يحمل جنسية جزر القمر والجنسية الفرنسية، مع رئيس الترجي حمدي المدب وتم الحديث حول مشروع الإشراف على النادي حتى أواخر يوليو 2025 وهو الموعد الذي يتزامن مع مشاركة الفريق الأحمر والأصفر في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

ووفقا لما أكدته جهات داخل الترجي، رحّب المدرب أمير عبدو بمشروع الترجي وقيادته على أكثر من واجهة محلية وقارية ودولية خلال موسم 2024 ـ 2025 لكنه طلب مهلة للتفكير، خاصة أنه متعاقد مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ويشرف على منتخب المرابطين.

 

ودرب أمير عبدو منتخب جزر القمر، ونادي نواذيبو الموريتاني قبل أن يتولى قيادة منتخب موريتانيا الأول ويصل به إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

 

الترجي التونسي يعلن إقالة البرتغالي ميجيل كاردوزو

وأعلن الترجي التونسي، رسميا أمس الثلاثاء، رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق.

وكشف الترجي في بيان رسمي مقتضب إنهاء التعاقد مع كاردوزو وجهازه المعاون الأجنبي بالكامل، بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

 

وأوضح الترجي أنه يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، على أن يتولى إسكندر القصري مهمة المدرب المؤقت.

وجاء قرار إدارة الترجي في أعقاب الخسارة أمام ترجي جرجيس بنتيجة 1-0.

وتراجعت نتائج الترجي في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي، ليتواجد الفريق بالمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط. 

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