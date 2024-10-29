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حوادث

بقيمة 122 مليون، تأجيل محاكمة رجل أعمال بتهمة تصنيع أسلحة نارية ومخدرات

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة رجل أعمال بتهمة بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، بقيمة 122 مليون جنيه لجلسة 21 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة.

 

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، أن المتهم حاز أسلحة نارية مششخنة مسدس، وحاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفرد خرطوش ومحدث صوت محول، بحيازته أو إحرازه.

 

 كما حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصًا له.

 

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