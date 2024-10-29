هشام العيسوي: قطاع الحرف والصناعات اليدوية حقق 500 مليون دولار صادرات خلال 2024

أكد المهندس هشام العيسوي بمنصب رئيس المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، أن القطاع حقق زيادة ملموسة في معدل نمو صادراته منذ عام 2021.

الصادرات وصلت إلى 500 مليون دولار خلال عام 2024

وأشار إلى أن مصر تمكنت من تحقيق صادرات وصلت إلى 500 مليون دولار خلال عام 2024، وما زالت الجهود مستمرة لمضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة وهو ما يبرهن عن نجاح المجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية بدورته السابقة فى النهوض بصادرات قطاع الحرف اليدوية والإبداعية.

وأشار العيسوي إلى أن المجلس وضع استراتيجية طموحة للفترة 2024-2026، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الحرفية المصرية على مستوى عالمي، بالتركيز على عدة محاور أساسية، منها:

1. تعزيز الجودة والابتكار: يسعى المجلس إلى تحسين جودة المنتجات الحرفية وتطوير تصاميم حديثة تلبي متطلبات الأسواق العالمية. ويأتي ذلك من خلال دعم الحرفيين المحليين وتدريبهم على أحدث التقنيات والتصاميم، مع تطوير معايير جودة خاصة بالمنتجات الحرفية المصرية لضمان استدامة النمو وتحقيق عائد أعلى من خلال القيمة المضافة.

2. تحسين التسويق والترويج: يعمل المجلس على تحسين الترويج للمنتجات الحرفية في الأسواق العالمية من خلال التعاون مع شركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة في المعارض الدولية ذات الصلة. كما يتم التركيز على تعزيز التواجد الرقمي عبر إنشاء مواقع إلكترونية للبيع والتسويق الاحترافي.

3. تطوير البنية التحتية: يهدف المجلس إلى تطوير بنية تحتية متكاملة لقطاع الحرف والصناعات اليدوية، تتضمن إنشاء مراكز تدريب بإشراف مختصين محليين ودوليين، وتحسين قنوات التوزيع، مما يساهم في تعزيز الكفاءة اللوجستية للقطاع وتسهيل الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

4. تعزيز التعاون الدولي: من خلال تبادل الخبرات والمشاركة في مشاريع مشتركة مع دول أخرى، يسعى المجلس إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الحرفي المصري، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.

وقال ان المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية يواصل جهوده لزيادة الصادرات بمتوالية هندسية، مؤمنًا بأن التزامه بدعم الحرفيين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية سيسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ويضع مصر في مكانة متقدمة على خارطة الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه في إطار الجهود المستمرة لدعم وتعظيم الصادرات المصرية، يواصل المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية تحقيق إنجازات كبيرة بهدف تعزيز موقع المنتجات الحرفية المصرية في الأسواق العالمية.