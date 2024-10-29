محمد أبوجبل يخوض المرحلة النهائية من التأهيل استعدادًا للعودة للمباربات (صور)

شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بـ نادى البنك الأهلى، خوض محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، المرحلة النهائية من التأهيل استعدادًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأصيب أبو جبل بالرباط الصليبي الموسم الماضي وأدى فترة التأهيل بدبي قبل العودة للقاهرة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة الزمالك، وذلك ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية لبطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل، ويستضيفها استاد السلام فى الثامنة مساء.

صفقات البنك الأهلي للموسم الجديد

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، في التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم: محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.

ووضع نادي البنك الأهلى لائحة جديدة للفريق استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، وذلك لتحفيزهم على حصد أكبر عدد من النقاط والتواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت بنود اللائحة الجديدة بعض البنود التي تزيد تحفيزهم للفوز في المباريات وأيضا العقاب فى حال تعرضهم للهزيمة والغرامات في حال التأخير على التدريبات وفرط الانضباط داخل الفريق، بتوصية من طارق مصطفى المدير الفني للفريق وسامى الشيشينى مدير الكرة.

البنك الأهلى يفوز على زد بثنائية استعدادًا لمواجهة الزمالك

وفاز البنك الأهلى على زد في المباراة الودية التجريبية بثنائية مقابل هدف.

أحرز أهداف فريق البنك الأهلى أسامة فيصل وسيد نيمار، بينما أحرز أحمد عبد النبى هدف زد الوحيد.