الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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حوادث

السجن المؤبد لمتهم في خلية السويس الإرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمعاقبة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـخلية السويس الإرهابية بالسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة والتي من شأنها تخريب البلاد والمؤسسات الحكومية.

 

مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.


ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب
وقالت النيابة إنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا، وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
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النيابة العامة خلية السويس الإرهابية المستشار وجدى عبد المنعم

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