تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في حفل إطلاق حملة "سلامة الشباب على الإنترنت"

شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل إطلاق حملة سلامة الشباب على الإنترنت، بعنوان (تعزيز الأمن والسلامة الرقمية)، بالتعاون مع شركة ميتا، بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومشاركة العديد من الوزارات وخبراء السلامة والشباب، بالإضافة إلى الآباء والمعلمين.

كما حضر الحفل شادن خلاف، رئيس السياسات العامة بشركة ميتا لشمال أفريقيا.



الوعي هو طوق النجاة للمجتمعات وخاصةً الشباب

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن الوعي هو طوق النجاة للمجتمعات وخاصةً الشباب، وتأتي المشاركة في هذه الحملة انطلاقًا من مسئولية الوزارة تجاه قضايا الوعي المجتمعي للشباب، والتمكين الرقمي ومحو الأمية الرقمية، بما يساهم في جهود الدولة المصرية المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية الثروة البشرية.



وأضاف أن وزارة الشباب تسعى من خلال هذه المبادرة بالتعاون مع شركة ميتا، إلى عقد تدريبات للشباب بمراكز الشباب، والجامعات، والمؤسسات المختلفة عبر التدريب سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر للترويج للسلامة على الإنترنت، والثقافة الرقمية، والتجارب الإيجابية عبر الانترنت.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًّا من: النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد وأحمد مبارك وإسلام حمدى وأسامة هشام، أعضاء التنسيقية.