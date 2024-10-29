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علي الغمراوي: توفيق أوضاع تسجيل المكملات الغذائية والأدوية مع هيئة الغذاء

د.على الغمراوي، فيتو
د.على الغمراوي، فيتو

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء عن وضع آليات لحل الإشكالية الخاصة بتسجيل المكملات الغذائية سواء التعامل معها على أنها دواء أو مكمل غذائي. 

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة وضعت حلول من خلال أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة.

أشار الغمراوي خلال مؤتمر مشترك عقد بمقر الهيئة مع هيئة سلامة الغذاء لتوفيق اوضاع الأدوية حسب المواد الفعالة واحتسابها مكمل غذائي أو علاج.

نقل تسجيل المستحضرات بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء

 

أشار رئيس هيئة الدواء، إلى أن التوافق يتعلق بكافة المستحضرات التي تحتوي على تركيزات مواد فعالة تتخطى أو تقل عن الحدود المقررة في القوائم المتفق عليها.

 

أوضح أنه تم الاتفاق على نقل تسجيل تلك المستحضرات بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية.

 

بدوره قال رئيس هيئة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، أن الهيئة تسعي إلى أن تكون آخر قائمة متفق عليها، في اللجنة المشتركة بين الغذاء والدواء، لافتا إلى أن أعمال اللجنة المشكلة المشتركة، لم يتدخل في عملها أحد رؤساء الهيئتين.

 

أكد، أن الهيئة تسعي إلى نشر الوعي الغذائي السليم، وضمان سلامة المنتجات المتاحة في الأسواق، منوها إلى أن اللجنة ستتابع ما يستجد من مستحضرات دوائية أو غذائية.

 

شدد رئيس سلامة الغذاء، على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء الرقابي على الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

 

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الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء القومية لسلامة الغذاء علي الغمراوي والهيئة القومية لسلامة الغذاء

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