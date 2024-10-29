قبل ساعات من زفاف نجله، خلافات على قطعة أرض تودي بحياة مواطن بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد مقتل مواطن في مشاجرة مع عائلة بدائرة مركزشرطة منيا القمح بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض وجرى نقل جثمان المتوفى للمستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة مواطن في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول"رضا.ع" 47 عاما مقيم قرية كرديدة يعمل بإحدى الدول العربية جثة هامدة (ادعاء تعد آخرين)

بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ والفحص تبين مقتل المذكور في مشاجرة بين المجنى عليه وبعض الأشخاص بسبب قطعة أرض ملكه تريد احدى العائلات الاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال أو القوة واشتد الخلاف بينهم فحدثت مشاجرة استعانت خلالها العائلة بمجموعة اشخاص وانهالوا عليه بالضرب والطعنات مما أسفر عن مقتله متأثرا بجراحه الخطيرة والطعنات الثلاثة بجسده والتى أودت بحياته.

الأمن ينجح في ضبط مرتكبي الواقعة

وبانتقال قوة أمنية وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من:-"أيمن.م" وزوجته وحماه وشقيق زوجته و7 آخرين معهم جميعهم مقيمين خارج القرية وأن سبب الوفاة محاولة المتهمين الاستيلاء على قطعة أرض يملكها فرفض مما دفعهم إلى التخلص منه.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وحبس الجناة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

من جانبه، أكد اهالي قرية كرديدة لفيتو،ان الفقيد كان يتمتع باخلاق عالية ومحبوب من الجميع وطيبة قلب لا مثيل لها لافتا، أنه عاد من المملكة العربية السعودية حيث يعمل هناك وذلك منذ أيام قليلة لحضور حفل زفاف نجله الذى كان مقرر له الساعات المقبلة إلا أن القدر لم يمهله ليتحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.

المجنى عليه،فيتو

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.



كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

