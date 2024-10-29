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رياضة

القطري أكرم عفيف يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

أكرم عفيف، فيتو
أكرم عفيف، فيتو

فاز اللاعب القطري أكرم عفيف، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال الحفل الذي يقام، اليوم الثلاثاء، وينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوريا الجنوبية.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 

الأردني يزن النعيمات.

الكوري الجنوبي سيول يونج-وو.

القطري أكرم عفيف.

قائمة المرشحين لأفضل مدرب في آسيا (الرجال)

جراهام آرنولد (أستراليا)
جو أويوا (اليابان تحت 23 عامًا)
هوانج سون-هونج (منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عامًا)

قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب (الرجال)

جاكو نواتا (مدرسة كاميمورا غاكوين الثانوية، اليابان)
باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، جمهورية كوريا)
عباسبيك فايزولاييف (سسكا موسكو، أوزبكستان)

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آسيا كوريا الجنوبية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اكرم عفيف يزن النعيمات

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