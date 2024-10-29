محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير الكورنيش الشرقي على النيل

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم جولة تفقدية بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، على الشاطئ الشرقى للنيل، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام.

مشروع تطوير كورنيش النيل

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل يتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 67%.

وأضاف "عبدالحليم" بأن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينه قنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل.