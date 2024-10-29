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كليات عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة قطاع التعليم والطلاب للأفلام والبرامج التوعوية

مسابقة الأفلام والبرامج
مسابقة الأفلام والبرامج التوعوية بجامعة عين شمس، فيتو
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 نظم قطاع التعليم والطلاب - إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة - بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-I Hub) فعاليات مسابقة أفلام وبرامج توعوية (قصيرة - إنيميشن – تسجيلي). 

 

كليات عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة قطاع التعليم والطلاب للأفلام والبرامج التوعوية

 تضمنت المسابقة التي أقيمت بقاعة الأنشطة الطلابية خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ برامج توعوية حول البيئة وقضاياها المختلفة، حيث قامت لجنة التحكيم بمناقشة الأعمال المقدمة من الطلاب والتي تمثل كليات الجامعة المختلفة.  

 

 حصل على المركز الأول في مسابقة الأفلام التسجيلية الطالبة نورا مجدي فتحي إبراهیم الطالبة بكلية الإعلام، الطالب مروان محمد عبد النبي عبد المحسن والطالب محمود عصام محمود محمد بكلية الزراعة والطالبة أمنية عطية يحيى يوسف بكلية البنات.

 

وفي مسابقة الإنيميشن حصل على المركز الأول الطالبة لمياء محمد سعيد محمد والطالب محمد سید حسن مهنی والطالب عبد الله ناجي فؤاد أمین قسيط والطالب محمد محمود محمود عبده بكلية العلوم.

 

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، حصد المركز الأول الطالب جمال جمال عبد الوهاب محمد زيان والطالب حمزة عبد الحميد عبد الراضي النجار والطالب عمر حازم إبراهيم العزب بكلية الإعلام. 

 

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