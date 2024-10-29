غضب عالمي بعد حظر إسرائيل عمل الأونروا.. ترحيب فلسطيني بالانتقادات الدولية والأوروبية الرافضة للقرار.. وهذه أبرز مهمات الوكالة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب تمرير قوانين حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل.

مشروع قانون يحظر عمل الأونروا

كان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى أنشطة الوكالة داخل البلاد.

تفاصيل مشروع قانون حظر نشاط الأونروا

كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).

وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.

كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "الأونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب الذي تحظى به الوكالة.

منظمات حقوقية ترفض قرار حظر الأونروا

واعتبرت منظمات حقوقية أن ذلك يمس بصورة صارخة في الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

وقال مركز عدالة لحقوق الإنسان في إسرائيل، إن ذلك يعني قطع شريان الحياة الحيوي عن اللاجئين، مشددا على الحاجة الملحة لتدخل دولي يوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، على حد وصف المركز المستقل.

وزعم المبادرون إلى سن القانون أنه حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة أونروا تُستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى أن نشاط أونروا، يشجع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، لا سيما من خلال نظام التعليم التابع لأونروا".

انتقادات دولية لقرار حظر الأونروا

وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالخطوة، قائلا إن "حظر أنشطة الوكالة الأممية قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف في بيان: "لا يوجد بديل للأونروا، إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".

وذكر جوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

ترحيب فلسطيني بالرفض الدولي للقرار الإسرائيلي

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية".

وأشارت إلى أن "هذه القوانين تشكل تهديدًا لعمل منظمة الأونروا ودورها، وتشكل اعتداءً على الوجود الأممي، وتهدد مصير ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين".

وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلق بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا".

وقال إن هذا التشريع يهدد بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر.

وأصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بيانًا قالوا فيه: "دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة".

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست بحظر عمل الأونروا، وطالبت الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، واجبار إسرائيل التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه.

وطلبت وزارة الخارجية من سفارات وبعثات فلسطين، بسرعة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي.

ما هي مهام ولاية وكالة الاونروا ومتي تأسست؟

تأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة للاجئي فلسطين.

بدأت الوكالة عملياتها في عام 1950، ولدى الأونروا تفويض إنساني وتنموي بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

تستمد الأونروا تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض الأونروا.

وتطورت مهام ولاية الوكالة على مر السنين، وأصبحت تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية وتساهم في حماية اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الأساسية، في المقام الأول في مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدة الطارئة، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح، إلى الملايين من لاجئي فلسطين.