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سياسة

وزير الشئون النيابية: قانون المنازعات الضريبية فرصة للدولة والممولين

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية بمجلس الشيوخ، فيتو

 قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن فكرة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، جاءت لتمثل آلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدا عن طرق التقاضى والمحاكم. 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

 

وأضاف فوزى، أن ذلك القانون عندما بدأ العمل به، كان يخاطب ممولى الضرائب العامة، ثم تم تعديل القانون، لضم ممولى الضريبة العقارية للقانون، ثم تم تعديله مرة ثالثة، لضم مصلحة الجمارك، متابعا، ذلك يؤكد أن المنظومة جيدة وتحقق مصلحة الطرفين وهما الدولة والممول.

 

تحصيل جمع الضرائب المتأخرة

 وأوضح، أن مصلحة الدولة هى تحصيل جمع الضرائب المتأخرة للانفاق على المصالح والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك بالنسبة للممول، فالتزامه الضريبى يعنى أنه مواطن صالح غير مطالب بالتزمات لصالح الدولة.

 

آليات جديدة لدى الحكومة فى تيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب

وحول مطالبة بعض النواب بأن يتحول ذلك القانون للتطبيق بشكل دائم، أوضح الوزير، أن فلسفة القانون هو العمل لمدة مؤقتة، لحل النزاعات السابقة، متابعا، كما أن هناك آليات جديدة لدى الحكومة فى تيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب حاليا.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن القانون فرصة للدولة والممول لانهاء المنازعات الضريبية

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