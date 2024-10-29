إحالة ربة منزل محكوم عليها بالإعدام في تهمة قتل طفلتيها إلى الطب النفسي

قررت محكمة جنايات سفاجا اليوم في القضية ١٣٤ لسنة ٢٠٢٤ مستأنف الغردقة بإحالة قاتلة طفلتيها التوأم والمحكوم بإعدامها إلى الطب النفسي، حيث طالب الدكتور هاني سامح المحامي بفحص المتهمة كونها تعاني من خلل مرضي عبارة عن اكتئاب الحمل والمصحوب باكتئاب وذهان مابعد الولادة المتفاقم المتسبب في ميول القتل والانتحار.

جاء في مذكرة طلبات سامح أن المتهمة امرأة معيلة تخلى عنها زوجها العرفي وقت حملها في توأم وأنكر نسبهما طيلة أربع سنوات وللأسف بعد حادثة القتل أثبتت النيابة نسبهما إليه وفق تحاليل DNA ، وجاء في الأوراق أن المرأة ولدت لأسرة منفصلة تخلى عنها والدها في اليوم الأول لولادتها ثم توفيت والدتها بالسرطان في عمر المراهقة مما تسبب في تركها التعليم ورعاية جدتها لها ثم مع عجز الجدة عصفت بها الحياة وتلاطمت أمواج قسوة الواقع والحياة وإنعدام الدخل عليها.



و جاء في الطلبات أن المرأة كانت حاملا في الشهر الثامن وقت ارتكابها جريمة قتل طفلتيها التوأم بما يتحقق معها وفق المراجع الطبية المعتمدة، أنها كانت تعاني من اكتئاب الحمل وهو اكتئاب يتسبب في لميول الانتحارية والاكتئاب الحاد القاتل وأن المرأة عانت من تربية طفلتين توأم طيلة أربع سنوات وحدها من إنفاق ورعاية ومأكل ومشرب وسكن وملبس وأدوية كانت تصرفها بناء على مشورة الصيدليات دون وصفة طبية لعدم امتلاكها ثمن الكشف أو العلاج، وأن المرأة كانت تعاني من التسلط الذكوري المتسبب في عدم حصول الطفلتين على شهادة ميلاد بسبب إنكار الأب الساقط الإنسانية وبسبب تسلط الموظفين العمومين الرقابي الأبوي على النساء، كما أقر بذلك ضابط التحريات في التحقيقات وأن المرأة تفاقمت لديها مشاعر الاكتئاب القاتلة بعد أن شاهدت واعتقدت أن الفتاتين تعانيان من تأخر في التعلم والنمو والفهم والإدراك والكلام وعدم القدرة على المشي وعدم التحكم في البراز مع تلطيخهما للعفش بالمخلفات الكريهة بشكل دائم كما هو ثابت في معاينة النيابة، وأن المرأة كما بالتحقيقات وإقرارها تعاني من هلاوس قهرية ووساوس وجنون محدود واكتئابات متفاقمة متزامنة (اكتئاب حمل واكتئاب مابعد الولادة )، خيلت لها أفكار ظلامية قاتمة حيال ابنتيها ومستقبلهما الحالك وقلة حيلتها والخوف من عصف الحياة الهائجة بهما كما عصفت بأمهما.

وجاء في الطلب أنه من المسلم به أن اكتئاب مابعد الولادة وهو اكتئاب مرضي متفاقم في حالات ويستمر لسنوات وفق الظروف ويتسبب في أفكار وميول انتحارية وقتل للطفل.



وجاء في الطلب أن ذهان ما بعد الولادة Postpartum psychosis‏، هي حالة طوارئ نفسية نادرة تحدث فيها أعراض مزاجية عالية والتفكير في إيذاء النفس أو إيذاء الطفل والهوس والاكتئاب والارتباك الشديد وفقدان التثبيط والهلوسة والأوهام.