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رياضة

3 لاعبين حطموا هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية منذ 2008

رودري، فيتو
رودري، فيتو

جاء فوز الإسباني رودري نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية للعام 2024، ليعيد الحديث عن كسر احتكار هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة الكبرى في كرة القدم.

رودري يحصد الكرة الذهبية 2024

وتوج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 من حفل جوائز الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

رودري ثالث لاعب غير ميسي ورونالدو يحصد الكرة الذهبية منذ 2008

وأصبح رودري ثالث لاعب غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يفوز بالجائزة منذ عام 2008، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي لم يدخل فيها ميسي ورونالدو القائمة النهائية للمرشحين، والمكونة من 30 لاعبا.

وكان البرتغالي رونالدو، الذي فاز بالجائزة خمس مرات وكان آخر لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز فاز بها عند تتويجه في 2008، قد غاب عن الترشيحات العام الماضي أيضًا بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

ولم يكن ميسي، الذي فاز بالجائزة ثماني مرات وهو رقم قياسي حققه في 2023، ضمن المرشحين رغم فوز الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا.

وأصبح رودري ثالث لاعب غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يفوز بالجائزة منذ عام 2008، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي لم يدخل فيها ميسي ورونالدو القائمة النهائية للمرشحين، والمكونة من 30 لاعبًا.

وفي آخر 15 عامًا من حفل بالون دور، لم تغب الجائزة عن ميسي ورونالدو إلا مرتين فقط.

المرة الأولى كانت لصالح الكرواتي لوكا مودريتش، وفاز بها نجم ريال مدريد في عام 2018.

أما المرة الثانية فكانت لصالح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد آنذاك في العام 2022، وفي الموسم التالي رحل إلى نادي الاتحاد السعودي.

 

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ميسي رودري رونالدو الكرة الذهبية

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