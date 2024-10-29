تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعي عالي الدقة بمركز أورام قنا، ديسمبر المقبل

صرح الدكتور أحمد جمال مدير عام مركز أورام قنا ، بأن المركز بصدد الإنتهاء من كافة التدريبات الخاصة بتشغيل جهاز العلاج الإشعاعي، تمهيدا لبدء تشغيل الجهاز مطلع شهر ديسمبر المقبل لأول مرة بمحافظة قنا، وذلك عقب انتهاء الخبير الأجنبي من تدريب الأطقم الطبية والفنية على تشغيل الجهاز الأحدث على مستوى العالم، حيث أنه يمكن استخدامه في حالات الأورام المبكرة قبل التدخل الجراحي.

تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي

وأضاف مدير مركز أورام قنا، بأن تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي بمركز أورام قنا سوف يسهم في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم، خاصة أعباء الانتقال إلى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن مركز أورام قنا يقدم خدمات طبية متميزة للمترددين، والمرضى المسجلين به، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضي لما لمسوه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم، والتقليل من قوائم الانتظار.