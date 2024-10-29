الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير عام المواد الثقافية بأزهرية الإسكندرية يترأس لجنة متابعة الجودة بالمعاهد

مدير عام المواد الثقافية
مدير عام المواد الثقافية بأزهرية الإسكندرية

ترأس  أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، لجنة متابعة أعمال الجودة في المعاهد المرشحة للاعتماد للعام الدراسي 2024/ 2025، وتهدف هذه المتابعة إلى تعزيز معايير الجودة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

أول تعليق من الآثار على عمليات ترميم أسود كوبري قصر النيل

الزمالك يصعد حارس 2007 لتدريبات الفريق الأول

يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية رافق أيمن جاويش في الزيارة كل من ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، وابتسام درويش، مدير الجودة، ومنال خاطر، مدير رياض الأطفال، قامت اللجنة بتفقد معهد بنين جمال زين الدين ومعهد فتيات محرم، حيث اطلعت على المناهج الدراسية والمرافق التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات المعاهد لضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة.

كما شملت الزيارة عددًا من المعاهد التابعة لإدارة شرق، منها معهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي، ومعهد الحسين الابتدائي، ومعهد بنين الحسين الإعدادي الثانوي، ومعهد الكردي عبد الفتاح الابتدائي.

 

وكان في استقبال اللجنة كل من  سمير عمر، مدير التوجيه الفني، وعماد الدين علي، مدير إدارة شرق، ورضا زعير، وكيل الإدارة، حيث قدما عرضًا حول الجهود المبذولة لتحسين الأداء التعليمي ورفع كفاءة المعاهد استعدادًا لعملية الاعتماد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بالاسكندرية التعليمية الازهرية

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالتجمع

الزمالك يصعد حارس 2007 لتدريبات الفريق الأول

مران الزمالك، جوميز يقسم اللاعبين لمجموعتين ومشاركة الونش

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads