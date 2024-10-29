مدير عام المواد الثقافية بأزهرية الإسكندرية يترأس لجنة متابعة الجودة بالمعاهد

ترأس أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، لجنة متابعة أعمال الجودة في المعاهد المرشحة للاعتماد للعام الدراسي 2024/ 2025، وتهدف هذه المتابعة إلى تعزيز معايير الجودة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية رافق أيمن جاويش في الزيارة كل من ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، وابتسام درويش، مدير الجودة، ومنال خاطر، مدير رياض الأطفال، قامت اللجنة بتفقد معهد بنين جمال زين الدين ومعهد فتيات محرم، حيث اطلعت على المناهج الدراسية والمرافق التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات المعاهد لضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة.

كما شملت الزيارة عددًا من المعاهد التابعة لإدارة شرق، منها معهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي، ومعهد الحسين الابتدائي، ومعهد بنين الحسين الإعدادي الثانوي، ومعهد الكردي عبد الفتاح الابتدائي.

وكان في استقبال اللجنة كل من سمير عمر، مدير التوجيه الفني، وعماد الدين علي، مدير إدارة شرق، ورضا زعير، وكيل الإدارة، حيث قدما عرضًا حول الجهود المبذولة لتحسين الأداء التعليمي ورفع كفاءة المعاهد استعدادًا لعملية الاعتماد.