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رياضة

مران الزمالك، جوميز يقسم اللاعبين لمجموعتين ومشاركة الونش

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على  تقسيم الفريق لمجموعتين خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، لخوض فقرة فنية وخططية، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى أندريه بيكي المدرب العام تدريب مجموعة، في حين قاد أحمد مجدي مدرب الفريق المجموعة الثانية، تحت أنظار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وشهدت الفقرات الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد مجدي مدرب الفريق

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