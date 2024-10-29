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أخبار مصر

بعد طلاء "أسود قصر النيل"، تحرك عاجل من محافظة القاهرة

أسود قصر النيل، فيتو
أسود قصر النيل، فيتو

 أكد مصدر مسئول بمحافظ القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمسئولين عن ترميم أسود قصر النيل، نظرا لطلائها باللون الأسود.

 

أسود قصر النيل

 وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أمر بالتنسيق مع نقابة التشكيليين ووزارة الآثار، وذلك لترميم أسود قصر النيل وإعادة الباتينا اللونية للتماثيل.

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تشمل أسود قصر النيل، محافظة القاهرة تبدأ صيانة 21 تمثالا أثريا

يأتى ذلك فى إطار تعاون محافظة القاهرة مع وزارة السياحة والآثار فى حملة من شأنها تنظيف وصيانة لـ ٢١ تمثالا أثريا موجود بعدد من الميادين العامة بالعاصمة.

 

تماثيل أسود قصر النيل ومحمد فريد ومصطفى كامل وسعد زغلول

 تشمل هذه التماثيل: أسود قصر النيل، ومحمد فريد، ومصطفى كامل، وسعد زغلول.

وتأتى تلك هذه الحملة في إطار الحرص على اظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين القاهرة.

 

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